V zasneženih šotorih v Veliki Kladuši zmrzujejo tudi iskalci slovenskega azila

Po družbenih omrežjih so danes zaokrožile fotografije prvega snega, ki je pobelil slovenske ceste. Kmalu so se jim pridružile fotografije pobeljenega travnika v Veliki Kladuši. Za razliko od naših travnikov, tam stojijo na pol podrti šotori, v katerem, po navedbah Amnesty International Slovenije (AI), zmrzujejo tudi migranti, ki so v Sloveniji želeli zaprositi za azil, ki jih je Slovenija vrnila hrvaškim oblastem. Razmere so bile slabe že prej, zdaj so katastrofalne.

Amnesty International Slovenije je bila junija v Veliki Kladuši in Bihaću v Bosni in Hercegovini, da bi preverila informacije o tem, da številni v Sloveniji ne morejo zaprositi za azil. Delegacija je govorila z okoli 70 ljudmi, med katerimi jih je 58 doseglo Slovenijo, 51 pa želelo zaprositi za azil. Tega niso mogli storiti, vrnjeni so bili in so bili v roke hrvaške policije, slednja pa jih je od tam poslala naprej v Bosno in Hercegovino.

"Številni sogovorniki so nam povedali, da so jih policisti ignorirali, ko so jim rekli za azil. Nekaterim so rekli, da jih bodo odpeljali v azilni center, pa so jih namesto tega na mejo in jih predali hrvaški policiji. Nekaj ljudi je povedalo, da so jim slovenski policisti izrecno rekli, da v Sloveniji ni azila. Nekateri so tudi izrazili dvom, da so prevajalci ustrezno prevajali, v nekaterih primerih pa prevajalcev sploh ni bilo na voljo, čeprav bi po pravilih morali biti," so zapisali na Amnesty International.

Za migrante v Bosni in Hercegovini sicer skrbi Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki vodi novoodprte kampe v državi, prav tako naj bi jim pomagala UNCHR, a jim v taboriščih, kolikor jim lahko, pomagajo prostovoljci, ki o razmerah iz njih tudi poročajo.

Podobne fotografije je objavil Rdeči križ iz bosanskega Ključa

Podobne fotografije je objavil tudi Rdeči križ bosanske občine Ključ, kjer je 64 ljudi noč preživelo v vodi, v šotoru, ki ga je priskrbel Rdeči križ. Odgovornih za transfer, ki bi jih moral odpeljati naprej, niso priklicali, so zapisali ob objavi.

Vreme bo razmere le še poslabševalo

Vreme, podobno današnjemu, se bo nadaljevalo tako na Hrvaškem, kot v Črni gori, Srbiji in Bosni in Hercegovini. Močno se poslabšuje tudi v Grčiji, kamor še naprej prihajajo novi migranti. V ponedeljek so nove skupine prispele v Vathy na Samosu in v Vial na Kosu.

Okoli 2500 begunskih otrok je v tem trenutku v Morii, begunskem taborišču na Lesbosu, iz katerega že dolgo poročajo o nečloveških razmerah, saj jih, v taborišču, ki naj bi sprejelo okoli 3000 ljudi, živi 8000. V zadnjem tednu so se razmere močno poslabšale zaradi mraza, močnega vetra in neviht z nalivi.