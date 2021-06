Prometni kolaps na mejah s Hrvaško #video

"Konec korone, začetek sezone." Tako pa je ob stampedu turistov z vseh koncev Evrope že mogoče slišati na hrvaških mejnih prehodih. Sosedje so namreč med prvimi v EU, kjer so digitalna covidna potrdila že na voljo. Prav tako je za prost vstop v državo dovolj en sam odmerek cepiva.

Prometni zamaški so na Hrvaškem že primerljivi z gnečami iz časov pred epidemijo. Ob tem se je hrvaška obala po evropskem semaforju iz rdeče obarvala v oranžno.

Po Sloveniji so bile danes poletne temperature, na mejnih prehodih, cestninskih postajah in skoraj vseh cestah v smeri proti morju pa gneča. Pred cestninsko postajo Lučko se je nabrala šestkilometrska kolona, od 8. do 12. ure se je mimo postaje peljalo 15 tisoč vozil. Razmere, na katere so v obdobju epidemije na Hrvaškem že skoraj pozabili.

Na Hrvaško tudi le z enim odmerkom cepiva

Hrvaška obala, torej Istra, Kvarner in vsa Dalmacija, je na evropskem semaforju obarvana v oranžno barvo.

Take države smo Slovenci v zadnjem obdobju uvrščali na svoj zeleni seznam. Če bi se to zgodilo tudi v tem primeru, bi Slovenci ob vračanju s počitnic na Jadranu potrebovali le dokazilo, da smo tam res bili, ne pa testa, potrdila o cepljenju ali prebolevnosti. Ker pa je Slovenija še vedno trdno na rdečem seznamu, vstop v Hrvaško ne bo potekal na enak način. Vseeno bo nekoliko lažji, saj Hrvaška zdaj dovoljuje vstop 22 dni po prejemu prvega odmerka cepiva.