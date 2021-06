V Sloveniji trenutno 380 tisoč odmerkov cepiv

Ta teden je Slovenija prejela 405 tisoč odmerkov cepiv, od tega 300 tisoč od Madžarske, so sporočili iz NIJZ. 105 tisoč odmerkov so v torek dostavili cepilnim centrom, preostala pa so shranjena v centralnem skladišču. Nove dobave cepiv so predvidene v naslednjem tednu. Pričakujejo dobave vseh štirih proizvajalcev cepiva: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna in Janssen.

Preostala cepiva, ki jih ima Slovenija trenutno še v skladišču:

- Astra Zeneca – 351 tisoč odmerkov (skupaj z včeraj prejetimi 300 tisoč odmerki iz Madžarske),

- Janssen – 12 tisoč odmerkov,

- Moderna – 17.400 odmerkov.