Zaradi burje je bila od jutra zaprta primorska avtocesta

Burja, dela na cesti in nesreče ovirajo promet po državi, ponekod nastajajo zastoji. Zaradi burje je bila primorska avtocesta od jutra zaprta med Kastelcem in Kozino v predoru Kastelec proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti je zastoj na izvozu Kastelec proti Ljubljani, zastoji so tudi pred delovnima zaporama pred razcepom Kozarje proti Ljubljani in pred Vrhniko proti Kopru.

Zastoj pred delovno zaporo je tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam nastajajo krajše zamude.

Dela potekajo tudi na štajerski avtocesti, kjer bo med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru cesta zaprta še do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti Celje center-Vojnik-Frankolovo-Slovenske Konjice.