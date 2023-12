Primitivno obnašanje voznika: Jezil se je na tiste, ki so ustvarili reševalni pas #video

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek voznika, ki se ni oziral na druge, ki so se na ljubljanski obvoznici trudili ustvariti reševalni pas, in brezbrižno prehiteval po odstavnem pasu.

V soboto je na ljubljanski obvoznici med Vičem in Rudnikom zaradi nesreče nastal zastoj. Nekateri so se odzvali odgovorno in ustvarili reševalni pas. To je očitno razjezilo enega izmed voznikov v koloni, ki je brezbrižno zapeljal po odstavnem pasu in se povrhu vsega še jezil nad tistimi, ki so ustvarili pot za reševalno vozilo.

"Neustvarjen reševalni pas je poskrbel za oviranje reševalnega vozila na nujni poti, ki je prispelo minuto po nastanku posnetka," so zapisali na Facebook strani Ustvarimo reševalni pas na avtocestah in objavili posnetek neodgovornega ravnanja.

Za voznika so predlagali visoko globo, ki bi mu morda dala vedeti, da je ravnal primitivno. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti sicer znaša 200 evrov.