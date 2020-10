Priznanje jabolko navdiha prodajalkam in prodajalcem

Predsednik države Borut Pahor bo v sredo prodajalkam in prodajalcem vročil repliko priznanja jabolko navdiha. Priznanje bodo prejeli v znak hvaležnosti za nesebičnost in pogum ter nenadomestljivi prispevek v času premagovanja epidemije, so sporočili iz urada predsednika republike.

Posebne slovesnosti se bodo udeležili prodajalke in prodajalci, ki v pretežni meri prodajajo živila in druge ključne življenjske potrebščine, ter prodajalci in prodajalke bencinskih servisov, ki so bili v času po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni zaradi narave dela med najbolj izpostavljenimi osebami za nevarnost okužbe. V njihovem imenu bo repliko priznanja prevzela predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, piše STA.

Prodajalci med najbolj izpostavljenimi na okužbo

Pahor je 29. marca priznanje virtualno podelil vsem, ki so v času spopadanja z epidemijo požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo naprej. Vročil ga je prostovoljcem Mladinskega centra Velenje, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, pobudnikom akcije maske za vse v Trbovljah, klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju komunalnega gospodarstva, zdravnikom in tolmačem slovenskega znakovnega jezika.

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so pozdravili priznanje, saj so zaposleni v trgovinski dejavnosti med najbolj izpostavljenimi osebami za nevarnost okužbe z novim koronavirusom, a svoje delo kljub temu opravljajo vestno, predvsem pa pogumno in predano. Kritični pa so, da bo priznanje v njihovem imenu prevzela predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, ki je, tako sindikat, "zgodaj pozabila na malega človeka, na katerem celotna trgovinska dejavnost sploh sloni," še navaja STA.