Pahor: Za viceguvernerko podpora Brezigar Mastenovi, za ustavnega sodnika Erbežniku

Kot so sporočili z urada predsednika republike, kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten in kandidat za sodnika ustavnega sodišča Anže Erbežnik izpolnjujeta visoka strokovna merila za opravljanje teh funkcij. "Predsednik republike bo o svoji odločitvi obvestil poslanske skupine in predvidoma v začetku prihodnjega tedna navedeni kandidaturi posredoval državnemu zboru," so dodali v uradu predsednika republike.

Pahor je ugotovil, da se potrebna podpora za viceguvernerko Banke Slovenije obeta Arjani Brezigar Masten. Foto: STA

Pahor končal posvetovanja z vodji poslanskih skupin

Predsednik države Borut Pahor se je glede kandidatov za novega viceguvernerja in ustavnega sodnika v torek posvetoval z vodji poslanskih skupin SDS, LMŠ, SD in SMC, danes pa še z vodji poslanskih skupin Levica, NSi, SAB, DeSUS in SNS. O konkretnih imenih glede viceguvernerja so govorili le v LMŠ, kjer so podprli Andreja Bertonclja, v DeSUS pa so podprli Sašo Jazbec, Tino Žumer in prej omenjeno Arjano Brezigar Masten.

Pahor za novega ustavnega sodnika predlaga Anžeta Erbežnika. Foto: STA

Vodje poslanskih skupin so bili redkobesedni tudi glede kandidatov za ustavnega sodnika. Konkretna imena so predlagali le v DeSUS, in sicer prej omenjenega Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča in Marka Starmana. Na ponovni poziv za kandidata za ustavnega sodnika, ki bo nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija, pa sta se poleg Erbežnika, Svetliča in Starmana prijavila še Marjan Lekše in Boštjan Pintar.

Kandidature za novega viceguvernerja, ki bo mesto v svetu Banke Slovenije zasedel po odhodu Marka Bošnjaka, so poleg Bertonclja, Jazbečeve, Žumerjeve in Brezigar Mastenove oddali Štefan Belingar, Anže Burger, Mejra Festić, Kristijan Hvala, Matjaž Koman in Franci Tušek.