Pripravite se, prihajajo ohladitve

Po prijetno sončno obarvani nedelji bo današnji ponedeljek v znamenju oblačnosti in padavin. Že v dopoldanskih urah se bo proti vzhodu pooblačilo, v zahodni polovici države bodo manjše padavine, ki se bodo proti popoldnevu okrepile in se razširile proti vzhodu. Meja sneženja se bo proti večeru v severni, severovzhodni in ponekod v osrednji Sloveniji spustila pod 700 metrov nadmorske višine, navajajo na agenciji za okolje (Arso).

Jutranje temperature se bodo gibale od -2 do 4, ob morju bomo namerili okoli 7 stopinj Celzija. Čez dan se bo živo srebro povzdignilo od 1 do 4 stopinje, drugje bo okoli 5 do 13 stopinj Celzija. Čez dan se bo ponekod samo še bolj ohladilo. Ponekod bo zapihal severni do severovzhodni veter, poroča agencija za okolje (Arso).

Čeprav bo ponedeljkovo popoldne deževno, bodo padavine ponoči od severovzhoda postopno ponehale. Na Primorskem bo povečini pihala šibka burja.

Torek in sreda sončna, že v četrtek spet dež

Jutri se bo povečini zjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Torek bo čez dan sončen, več oblačnosti je pričakovati le na jugovzhodnem delu države. Zapihal bo šibek do zmeren veter severnih smeri, na Primorskem bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem bo do 13 stopinj Celzija.

Tudi sreda nas bo razveseljevala s prijetnim soncem, čeprav bo hladneje. Na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja. Že v četrtek se bo pooblačilo, sredi dneva in popoldne bodo ponekod manjše padavine, še navajajo na Arsu.