Pripravite se, prihajajo izrazite ohladitve in sneg

Čeprav nam je bilo vreme pretekle dni temperaturno zelo naklonjeno, pa lahko že v drugi polovici tedna pričakujemo spet bolj zimske temperature in kar izrazito ohladitev. Po napovedih vremenoslovcev se bo najnižja jutranja temperatura marsikje v notranjosti države spustila do okoli -10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo živo srebro gibalo komaj okoli ledišča.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo oblačno in deževno, le na območju Julijskih Alp bo lahko snežilo do dolin. Popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Dež bo ponekod prešel v sneg

Ponoči bo dež tudi ponekod po nižinah prešel v sneg, a bodo padavine slabele in do jutra že večinoma ponehale. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo dopoldne še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho, popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo še pihala burja.