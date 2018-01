Pripravite lopate! Slovenija v pričakovanju nove pošiljke snega.

Danes se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Popoldne se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija.

Po napovedih meteorologov bo do sobote zjutraj v notranjosti države zapadlo od deset do 25 centimetrov snega. Foto: Ana Kovač

Skoraj zagotovo je, da bo s snegom "zakipalo" gore in višjeležeče kraje. Po nižinah pa hmm? Počakajmo na jutri. #negotovost #sneg #zima pic.twitter.com/SSgScPFigm — Blaž Šter (@vremenolovec) January 30, 2018

V četrtek bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije bodo občasno padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah malo nad 0, drugod od 6 do 13 stopinj Celzija.

Meja sneženja bo med 800 in 1200 metri nad morjem. "Skoraj zagotovo je, da bo sneg zasul gore in višje ležeče kraje. Po nižinah pa ... Hm, počakajmo na jutri," je prek Twitterja sporočil meteorolog z agencije za okolje (Arso) Blaž Šter.

Do sobotnega jutra bo zapadlo od deset do 25 centimetrov snega

V petek se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo od severa v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Kot so sporočili z agencije za okolje, bo do sobotnega jutra v notranjosti države predvidoma zapadlo od deset do 25 centimetrov novega snega, ponekod tudi več.

Svečnica nam bo prinesla zimo. V petek dopoldne bo dež od severa prehajal v sneg, do sobotnega jutra ga bo v notranjosti zapadlo od 10 do 25 cm, krajevno celo več. — ARSO vreme (@meteoSI) January 31, 2018

V soboto bo sprva oblačno, predvsem na jugovzhodu bo še rahlo snežilo. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo.