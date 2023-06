Priporočila za varno plačevanje na počitnicah

Združenje bank Slovenije je pred počitniškim obdobjem objavilo priporočila o varnem ravnanju s plačilnimi karticami ter o uporabi POS-terminalov in bankomatov. Potrošnikom med drugim priporočajo, naj se pri menjavi gotovine v druge valute pozanimajo o veljavnih tečajih, saj so lahko ti zelo različni.

Združenje bank potrošnikom svetuje uporabo plačilnih kartic na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so namreč praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic, so zapisali v sporočilu za javnost.

Menjalna tečaja Mastercard in Visa se lahko razlikujeta

Če bo transakcijo v drugo valuto preračunal trgovec ali operater bankomata, menjalni tečaji Mastercard in Visa morda ne bodo veljali. To se bo zgodilo, ko bo imetnik izbral plačilo v valuti kartice v nasprotju z valuto trgovca ali bankomata, so izpostavili.

Menjalna tečaja Mastercard in Visa se sicer lahko razlikujeta, so opozorili. Banke prek spletne strani oziroma preko digitalnih bančnih kanalov zagotavljajo kalkulator za informativni izračun pribitka na referenčni menjalni tečaj Evropske centralne banke. Za dodatne informacije se imetniki lahko obrnejo na banko izdajateljico kartice.

Izpostavili so tudi posebnosti dvigov gotovine v državah, ki nimajo evra. Bankomat v tujini lahko pred dvigom gotovine ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo v evre ali dvig gotovine v lokalni valuti. "V primeru, da izberete dvig s konverzijo v evre, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. V primeru, da izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank," so pojasnili. Imetnikom kartic zato svetujejo dvige v lokalni valuti.

Na pot vzemite tudi nekaj gotovine

Potrošnike so ob tem pozvali, naj bodo posebej pozorni na morebitne dodatno zaračunane stroške iz naslova enkratnih nadomestil za dvig gotovine oziroma pribitkov na menjalni tečaj. "Omenjena stroška se lahko zaračunata zgolj in samo ob vašem izrecnem privoljenju med izvajanjem transakcije," so poudarili.

Poleg uporabe kartic združenje bank potrošnikom svetuje, da na pot vzamejo tudi nekaj gotovine. Tistim, ki potujejo daleč in za dlje časa, iz varnostnih razlogov predlagajo tudi razmislek o uporabi dveh različnih mednarodno veljavnih kartic.

Na splošno pa po njihovih besedah velja, da je treba pred odhodom na počitnice preveriti veljavnost plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. Ob tem so spomnili na možnost začasnega zvišanja limita.

Vsako izgubo ali krajo kartice je treba takoj prijaviti njenemu izdajatelju in s tem preprečiti morebitno zlorabo. Pri uporabi številke PIN je treba poskrbeti za varen in diskreten vnos, prav tako pa potrošniki ne smejo pustiti, da bi kartico odnesli iz njihovega vidnega polja, so dodali.