Pripadniki Slovenske vojske v tujini opremo označili za ustrezno #video

Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah so danes v okviru tradicionalne videokonference s predsednikom republike Borutom Pahorjem ocenili svojo opremo za ustrezno, nekateri celo za boljšo od opreme drugih kontingentov. Izjema so bili pripadniki misije v Latviji, ki so opozorili na zastarela lahka oklepna vozila.

Stotnik Igor Strašek je opozoril, da so oklepna vozila valuk, ki so operativna v okviru misije zveze Nato Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, zastarela in da imajo težave z vzdrževanjem. Zaradi tega morajo imeti na voljo več vozil, da so lahko operativni. Ob tem je opozoril še, da so preostala vozila sicer vrhunska, a da nimajo zaželene oklepne opreme.

Podobno opozorilo so sicer podali že na lanski tradicionalni videokonferenci

Obrambni minister Karl Erjavec je pozneje pojasnil, da so že začeli nabavo oklepnih vozil in da čakajo na vozila 4x4 oshkosh, nakupi pa se bodo nadaljevali. "Mi moramo pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih misijah, zagotoviti kar največjo varnost," je poudaril.

Minister je sicer na novembrski seji odbora DZ za obrambo zagotovil, da ne kupujejo oklepnikov valuk 6x6, čeprav je vojska izrazila to potrebo, saj med drugim to ni v skladu z razvojem zmogljivosti sil.

Foto: STA

Z izjemo kontingenta v Latviji pa so preostali pripadniki SV v tujini ocenili opremo za ustrezno in menili, da z njo lahko opravljajo vse naloge, nekateri so celo pohvalili, da je ta boljša od opreme nekaterih njihovih kolegov na misiji.

O stanju opreme jih je sicer na videokonferenci povprašal Borut Pahor, ki so ga med drugim zanimale tudi pripravljenost slovenskih vojakov, varnostne razmere in legitimnost delovanja v posameznih državah. "Rad bi poudaril, da s svojim delom krepite ugled Slovenije v mednarodni skupnosti in da smo na vas doma ponosni," je v nagovoru dejal vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Pripravljenost vojakov dobra

Kontingenti so potrdili dobro pripravljenost vojakov, kar dokazujejo tudi številna priznanja. O varnostnih razmerah pa je večina kontingentov ocenila, da obstaja nizka raven ogroženosti. Izjema so nekatere države, kjer se varnostne razmere še niso umirile. Tako je na primer poveljnik v Afganistanu podpolkovnik Drago Navršnik dejal, da opravljajo "nebojno misijo v bojnem okolju".

Pahor je ob koncu še zagotovil, da je delo slovenskih vojakov v tujini pomembno tako za Slovenijo kot za krepitev stabilnosti, varnostni in miru v svetu. "Zato vam želim, da misijo povsod tudi uspešno in varno opravite do konca in se srečno vrnete domov," je dodal.

Foto: STA

Pripadnike SV v tujini sta nagovorila tudi obrambni minister Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc.

Na videokonferenci so sicer sodelovali pripadniki misij in operacij v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Kosovu, Afganistanu, Libanonu, Latviji, Maliju in Iraku. Slovenija ima v tujini nameščenih okoli 340 vojakov, ki so aktivni v mednarodnih operacijah in misijah v 11 državah.