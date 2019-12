Ker je izstopil iz vojske, bo drago plačal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javno sramotenje in denarna kazen za nekdanje vojake

Ker je zapustil vojsko, je deležen javnega sramotenja. Njegov odhod iz vojske in vse kazni, ki jih bo prejel, bodo izpostavili na televiziji, družbenih omrežjih in v časopisih. Plačati bo moral nekaj tisoč evrov kazni in povrniti sredstva za čas bivanja v vojski.

Ostal je brez potovanj, posojil in zavarovanj

A seznama kazni tukaj ni konec: prav tako bo prejel dvoletno prepoved potovanj v tujino in po Kitajskem, z vlaki in avtobusi na dolgih razdaljah, ne bo smel kupiti nepremičnine, dobiti posojila ali zavarovanja, odpreti svojega podjetja in se vpisati na študij oziroma katero od šol.

Zhang prav tako nikoli v življenju ne bo dobil službe v državni upravi ali podjetjih, ki so v lasti države. Na Kitajskem pa je takšnih večina podjetij, poroča CNN.

Kitajska vojska sicer temelji na naborniškem sistemu, a to le redko uveljavljajo, saj so se vojski v zadnjih letih pridružili številni prostovoljci.

Ne gre za osamljen primer

A primer Zhanga ni osamljen, piše CNN. Po navedbah medija je bilo v zadnjih letih v kitajskih medijih in na spletnih straneh vojske mogoče zaslediti vsaj nekaj deset podobnih primerov javnega sramotenja nekdanjih vojakov.

Foto: Reuters

Kot pojasnjuje Adam Ni, raziskovalec na Univerzi Macquarie iz Sydneyja, Peking tovrstno taktiko uporablja, da daje zgled, kaj se zgodi v takšnih primerih. Po njegovih besedah to kaže na določene napetosti, s katerimi se spoprijemajo znotraj vojske.

Drugi največji vojaški proračun na svetu

Kitajska, ki ima drugi največji vojaški proračun na svetu, zadnja leta v modernizacijo svoje vojske vlaga precej sredstev. Obrambni proračun je vsako leto višji, letos so za vojsko namenili 177 milijard ameriških dolarjev.

To je sicer še vedno precej manj, kot za vojsko namenijo ZDA. Ta vojaška velesila je letos za vojsko namenila 750 milijard dolarjev.