Društvo Vstani romski otrok za torek popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu napoveduje shod, s katerim bodo izrazili nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči. Pričakujejo od 100 do 300 Romov, ki bodo predstavili tudi stiske, v katerih so se nekateri znašli zaradi omenjenih izvršb, je za STA povedal predsednik društva Matej Domijan.

Po besedah Domijana, predsednika društva Vstani romski otrok, ki ima sedež v Murski Soboti, bodo na shodu opozorili, da so rubeži denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati Finančna uprava RS (Furs), mnoge pahnili v hude stiske.

Zaradi rubežev so namreč po njegovih navedbah mnogi ostali brez vsega denarja in živijo le še od pomoči humanitarnih organizacij. Še v posebej težkem položaju so tisti, ki živijo v najemniških stanovanjih in ne morejo plačati najemnine. Zato jim grozi izselitev, pri čemer so do najema že tako ali tako težko prišli, je povedal Domijan.

Zato bodo na shodu zahtevali, da se z izvajanjem Šutarjevega zakona prekine oz. da se zadeve uredi drugače. "Nedopustno je namreč, da se lahko rubi tudi celotna denarna socialna pomoč," je dejal.

Pričakujejo okoli 300 Romov

V društvu pričakujejo, da se bo shoda udeležilo od 100 do 300 Romov iz vse Slovenije. "Pokazali bomo, da smo tudi mi ljudje in da želimo delati ter da vse negativne stvari, ki krožijo o Romih, niso resnične," je še povedal Domijan.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč.