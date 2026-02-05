Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
11.57

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Šutarjev zakon Novo mesto socialna ogroženost FURS izvršba shod Romi

Četrtek, 5. 2. 2026, 11.57

18 minut

Pripadniki Romov za torek napovedujejo shod proti rubežem denarnih socialnih pomoči

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Romsko naselje Žabjek | Za odobritev shoda je društvo vložilo vlogo na Mestno občino Novo mesto, ki jih je pozvala, naj jo dopolnijo, saj ni bila popolna. To so po besedah Domijana tudi naredili in pričakujejo pozitiven odgovor. Shoda sicer na občini za zdaj ne komentirajo. | Foto Komunala Novo mesto

Za odobritev shoda je društvo vložilo vlogo na Mestno občino Novo mesto, ki jih je pozvala, naj jo dopolnijo, saj ni bila popolna. To so po besedah Domijana tudi naredili in pričakujejo pozitiven odgovor. Shoda sicer na občini za zdaj ne komentirajo.

Foto: Komunala Novo mesto

Društvo Vstani romski otrok za torek popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu napoveduje shod, s katerim bodo izrazili nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči. Pričakujejo od 100 do 300 Romov, ki bodo predstavili tudi stiske, v katerih so se nekateri znašli zaradi omenjenih izvršb, je za STA povedal predsednik društva Matej Domijan.

Po besedah Domijana, predsednika društva Vstani romski otrok, ki ima sedež v Murski Soboti, bodo na shodu opozorili, da so rubeži denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati Finančna uprava RS (Furs), mnoge pahnili v hude stiske.

Zaradi rubežev so namreč po njegovih navedbah mnogi ostali brez vsega denarja in živijo le še od pomoči humanitarnih organizacij. Še v posebej težkem položaju so tisti, ki živijo v najemniških stanovanjih in ne morejo plačati najemnine. Zato jim grozi izselitev, pri čemer so do najema že tako ali tako težko prišli, je povedal Domijan.

Zato bodo na shodu zahtevali, da se z izvajanjem Šutarjevega zakona prekine oz. da se zadeve uredi drugače. "Nedopustno je namreč, da se lahko rubi tudi celotna denarna socialna pomoč," je dejal.

Pričakujejo okoli 300 Romov

V društvu pričakujejo, da se bo shoda udeležilo od 100 do 300 Romov iz vse Slovenije. "Pokazali bomo, da smo tudi mi ljudje in da želimo delati ter da vse negativne stvari, ki krožijo o Romih, niso resnične," je še povedal Domijan.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč.

Romsko naselje Brezje-Žabjak, Novo mesto
Novice Znano je, v katerem mestu bodo začeli pilotni projekt legalizacije romskih naselij
Furs, Novo mesto
Novice Furs bo nadaljeval izvršbe na socialno pomoč večkratnih prekrškarjev
Policija, gasilci
Novice Romi med intervencijo napadli gasilce: "Zaradi lastne varnosti smo se raje umaknili"
Samo Pogorelc
Novice Mladoletniku za napad na ribniškega župana delo v splošno korist
Srečanje z župani jugovzhodne Slovenije, Robert Golob
Novice Golob na občine z romskimi naselji naslovil poseben poziv
Šutarjev zakon Novo mesto socialna ogroženost FURS izvršba shod Romi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.