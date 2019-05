Prijeli pet tujcev, ki so z ukradenim vozilom nedovoljeno vstopili v državo

Policija je prijela pet tujcev, državljanov Libije, Maroka in Alžirije, ki so v petek z ukradenim vozilom nedovoljeno vstopili v Slovenijo in bili nato pri Tepanju udeleženi v prometni nesreči. Vsi so zaprosili za azil in so jih prepeljali v azilni dom v Ljubljani.

Mariborski policisti so bili v petek zjutraj obveščeni o sumljivem vozilu in osebah na območju Ptuja, zato so tja napotili več patrulj. Ugotovili so, da so neznanci peljali po avtocesti iz Ptuja proti Slovenski Bistrici, v bližini Tepanja pa so bili udeleženi v prometni nesreči. Ugotovili so tudi, da je bilo vozilo ukradeno na Hrvaškem.

Več o dogodku so s Policijske uprave Maribor sporočili danes. Pojasnili so, da je skupina petih tujcev, v kateri so bili 19-letni državljan Libije, 26-letni državljan Maroka in 36 ter dva 28-letna državljana Alžirije na različne načine pripotovala iz matičnih držav v Bosno in Hercegovino.

V Sisku ukradli avtomobil, s kraja nesreče pobegnili

Iz Bihača na skrajnem severu BiH so nato v noči na petek odpotovali proti Hrvaški, v katero so vstopili na nedovoljen način. V bližini Siska so v petek zjutraj ukradli osebni avtomobil in z njim pot nadaljevali proti Sloveniji. Tudi državno mejo med Hrvaško in Slovenijo so nato prestopili na nedovoljen način in se v nadaljevanju peljali po avtocesti proti Ljubljani.

Kot navedeno, so bili pri Tepanju udeleženi v prometni nesreči, s kraja nesreče pa so pobegnili. Policija je takoj po nesreči izsledila in prijela tri, dva pa nekoliko pozneje v bližnjem gozdu. Med postopkom so vsi tujci zaprosili za mednarodno zaščito, zaradi česar so jih prepeljali v azilni dom v Ljubljani, kjer bodo vodili nadaljnje postopke.

Policisti so ugotovili še, da so bili trije tujci iz skupine v preteklosti že obravnavani zaradi nezakonitega prihoda v Slovenijo in bili tudi vrnjeni na Hrvaško.

Policisti so o dogajanju obvestili okrožno državno tožilstvo, hrvaške varnostne organe in druge službe, ki so pristojne za vodenje postopka s tujci. Osebni avtomobil bodo vrnili lastniku, zadevo pa zaključili s poročilom na državno tožilstvo.