Teodor Varga, ki je v občini tudi predstavnik madžarske narodne skupnosti, je v prijavi izpostavil več nepravilnosti. Kot eno ključnih navaja, da so bili stroški za kurilno olje in električno energijo za ogrevanje občinske uprave in kulturnega doma neupravičeno evidentirani kot stroški dvojezičnega gradiva. Opozoril je tudi na sum nenamenske porabe sredstev pri prevajanju, grafičnem oblikovanju in tiskanju dvojezičnega gradiva. Obseg opravljenih storitev naj ne bi ustrezal izplačanim zneskom.

Dvojno zaračunavanje storitev?

Navaja tudi primere dvojnega zaračunavanja storitev občanom, čeprav so bili stroški že kriti z javnimi sredstvi. "Občina je občanom zaračunavala polno najemnino za uporabo dvorane kulturnega doma, čeprav so bili stroški ogrevanja in elektrike že plačani iz sredstev za dvojezičnost," je navedel Varga.

Župan Dobrovnika Marjan Kardinar je za STA odločno zavrnil obtožbe. Poudaril je, da je Varga kot član občinskega sveta sodeloval pri sprejemanju proračunov in zaključnih računov, v katerih da so bila sredstva za dvojezično poslovanje jasno opredeljena. "Občina je vsako leto poročala o namenski porabi sredstev uradu za narodnosti, ki pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti," je dejal.

Začudeni župan

Župana čudi, zakaj Varga v zvezi z dokumentacijo, ki naj bi jo prejel od urada za narodnosti, ni prosil za razlago nejasnosti občine ali župana, temveč je svoje ugotovitve predstavil javnosti in medijem. Kot je opozoril, se je Varga odzval po tem, ko je nadzorni odbor občine uvedel nadzor nad porabo sredstev za dvojezičnost.

Predsednik Komisije za narodnostna vprašanja v občini Dobrovnik Teodor Varga je pristojnim organom prijavil domnevno nenamensko porabo več kot 200 tisoč evrov javnih sredstev, občini dodeljenih za madžarsko narodno skupnost. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

"Zaprošene dokumentacije nadzornemu odboru niso predložili, to pa zavrnili z obrazložitvijo, da nadzorni organ občine nima pristojnosti za nadzor nad premoženjem samoupravne narodne skupnosti," je povedal Kardinar. Po njegovih besedah pa to ne drži.

Varga: Naletel sem na aroganco

Varga je prijavo posredoval računskemu sodišču, uradu za nadzor proračuna in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), a po lastnih navedbah naletel na ignoranco. "Uradniki so mi pojasnili, da je obravnava prijave pogosto odvisna od obsega predloženih dokazov in medijske pozornosti," je dejal. KPK je sicer prijavo uvrstila na seznam primerov in bo o ugotovitvah obvestila prijavitelja, je dodal. Uradnega odziva računskega sodišča in urada za nadzor proračuna pa še ni dobil.

Varga meni, da nenamenska poraba sredstev ogroža uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti, saj so ta sredstva ključna za ohranjanje kulture, jezika in identitete. "Prepričan sem, da bo pregled dokumentacije razjasnil nepravilnosti in pomagal zagotoviti namensko porabo sredstev v prihodnje," je poudaril.

Župan Kardinar je medtem napovedal, da bo za mnenje zaprosil nadzorni odbor, predsednico in člane sveta madžarske narodnostne skupnosti, predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in urad za narodnosti.