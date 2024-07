Prihaja val neviht: pade lahko sto litrov dežja na kvadratni meter, izključena ni niti toča

Pred nami je zadnji dan vročinskega vala. Prekinile ga bodo nevihte. Do poznega popoldneva bo sicer še večinoma suho in vroče. Prve nevihte se bodo nato začele pojavljati nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije. Čez noč se bodo nato razširile nad večji del države. Mogoče so močne padavine. Lokalno lahko pade tudi do sto litrov dežja na kvadratni meter. Izključena ni niti toča. Nevihte bi lahko nekaj prepotrebnega dežja prinesle tudi Krasu, kjer se gasilci borijo z gozdnim požarom. Nedelja bo spet vroča, a že v ponedeljek nas čaka nov val neviht.

Arso je izdal oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve za jug Slovenije in rumeno za preostali del države, oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženost za jugozahod in rumeno za jugovzhod Slovenije.

Vremensko dogajanje bo kar burno, saj bodo nevihte spremljali močnejši nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča. Težišče dogajanja bo predvidoma v severni polovici Slovenije, kjer bo lahko v razmeroma kratkem času padlo od 50 do sto litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem je pričakovati močnejši porast manjših rek in hudournikov. Tudi na Krasu bi lahko po nekaterih izračunih padlo od 15 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, vendar je za to območje količina padavin še zelo negotova.

Sto litrov dežja na kvadratni meter oziroma deset centimetrov je sicer ponekod skoraj mesečna količina padavin. Torej bo jutri padlo res veliko dežja. Ker se bo to zgodilo v zelo kratkem času, bo to pripeljalo do poplav meteorne vode.

Karta prikazuje, koliko padavin bo nad našimi kraji padlo od danes do vključno sobote zjutraj. Dejanski razpored padavin se lahko razlikuje od prikazanega. Natančno napovedovanje več ur vnaprej, kje bodo nevihte, je namreč praktično nemogoče. Najburnejše dogajanje pričakujemo v noči na soboto. Foto: meteologix

Jutri samo do 25 stopinj Celzija

Padavine se bodo lahko zavlekle tudi v sobotne jutranje in dopoldanske ure, zato v soboto temperature v večjem delu Slovenije predvidoma ne bodo presegle 25 stopinj Celzija. S tem se bo končal eden najdaljših vročinskih valov od začetka meteoroloških meritev.

Kako dolgo bodo zdržale najnižje temperature?

Nedelja bo spet bolj vroča z najvišjimi temperaturami do okoli 33 stopinj Celzija. Že v noči na ponedeljek nas bo od zahoda dosegel nov val nevihtnega vremena. Tudi v torek in sredo se bodo še pojavljale plohe in nevihte, nato pa se bo vreme umirilo. Spet bo več sonca, temperature pa bodo počasi naraščale. Sprva bo okoli 25 stopinj Celzija, ob koncu tedna pa bodo termometri pokazali okoli 30 stopinj Celzija.

V soboto ponoči bo zaradi obilnejših padavin na naših cestah potrebna dodatna previdnost. Foto: David Florjančič