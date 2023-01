Prihaja največja pošiljka snega v tej zimi. Meteorolog pojasnjuje, kje in kdaj ga bo največ.

"V noči na ponedeljek se bo meja sneženja spustila do nižin. Največ padavin bo v zahodni polovici Slovenije. Kakšne bodo količine, je odvisno od nadmorske višine. Po nižinah od pet do 15, malo višje lahko do 20, v notranjsko-kočevskem delu ter v hribih severne Primorske in na Cerkljanskem pa lahko zapade tudi dobrih 30 centimetrov snega. Na severovzhodu bo snega manj, od enega do pet centimetrov," napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.

"Ravno v drugem delu noči in v ponedeljek zjutraj bodo snežne padavine najbolj intenzivne. Dopoldne bodo hitro ponehale, nato se bodo zvečer ali v noči na torek spet pojavile, potem pa še v sredo, a je za te težko napovedati, ali bo šlo bolj za dež ali sneg," je dodal.

🌨 Po nižinah vzhodne Slovenije pa od 5 do 10 cm razmeroma južnega snega.



🌨 Z izjemo nižinskega dela Primorske, bodo torej vozne razmere po Sloveniji v ponedeljek zjutraj izrazito zimske.



Kaj nas čaka konec tedna?

Danes bo sicer zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in ob morju do okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše padavine, do jutra pa se bo že razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo precej koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V nedeljo se bo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter.