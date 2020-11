Pri osumljencih našli bombe in več kosov orožja

Na podlagi pridobljene odredbe okrajnega sodišča so policisti v ponedeljek v Novem mestu opravili hišni preiskavi pri dveh osumljencih, starih 58 in 33 let. Našli so več kosov orožja, bombe in pirotehnične izdelke. Po analizi zaseženih predmetov bodo zoper osumljenca vložili kazensko ovadbo oziroma uvedli postopek zaradi kršitev zakona o orožju.

Policisti novomeške policijske postaje, ki so odredbo sodišča za hišni preiskavi pridobili zaradi suma posesti nezakonitega orožja, so pri 33-letniku našli in zasegli puško, tri ročne bombe, tri vžigalnike za ročno bombo, pištolo, topovski udar, dele puške in 35 nabojev. Pri 58-letniku so našli in zasegli puško, 73 nabojev in prepovedane pirotehnične izdelke, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, navaja STA.

Bombni tehniki specialne enote policije so prevzeli topovski udar, pirotehnične izdelke, ročne bombe in vžigalnike, preostalo zaseženo orožje pa so policisti poslali v pregled na oddelek za kriminalistično tehniko na PU Novo mesto, še navaja STA.