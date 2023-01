V nesreči tovornega vlaka huje poškodovana ena oseba

Ponoči okoli 1.30 se je na železniški postaji v Zidanem Mostu prevrnil tovorni vagon, naložen s transformatorsko postajo, pri čemer se je huje poškodovala ena oseba, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Promet je oviran, gasilci so preventivno pregledali tudi površino reke Save do Radeč zaradi morebitnega razlitja naftnih derivatov.

V nesreči je poškodovana oseba padla okoli deset metrov globoko na brežino reke Save, rešili so jo gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Prostovoljnega gasilskega društva Laško, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci so pregledali tudi vagon, ki ima dva rezervoarja za pogonsko gorivo in akumulatorja. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, je prevoz izrednega tovora izvajal zunanji izvajalec.

Železniški promet skozi postajo Zidani Most je oviran, zato nastajajo zamude. Potnike prosijo za razumevanje.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je nastala precejšna škoda.