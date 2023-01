Zaradi vožnje v nasprotno smer sta v letih 2019, 2020 in 2021 umrla po dva človeka, leta 2017 pa sedem ljudi. Po dostopni statistiki agencije za varnost v prometu (AVP) je bilo do konca septembra 2022 takšnih primerov osem, samo v zadnjih dveh mesecih lanskega leta pa so zaznali kar 28 voženj v nasprotno smer.

Različna starost voznikov

Glede na podatke so bili povzročitelji nesreč z vožnjo v nasprotno smer po avtocesti različno stari. Če je bilo v preteklih letih več starejših voznikov, to za lani zagotovo ne velja. Glede na podatke agencije za varnost v prometu so bili povzročitelji nesreč stari 33, 36, 44, 49, 53, 58, 68, 78 in 86 let.

Jeseni zaradi vožnje v nasprotno smer umrle tri osebe Na vzhodni ljubljanski obvoznici se je konec oktobra zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe, štirje pa so bili poškodovani. Vzrok nesreče je bila vožnja 86-letnega voznika v nasprotno smer. V nesreči je bilo udeleženih pet osebnih vozil slovenskih registrskih oznak. Dve osebi sta na kraju umrli, dve osebi sta bili huje telesno poškodovani (ena je kasneje umrla) in tri osebe so bile lažje poškodovane.

Zakaj v nasprotno smer? Vzroki so različni.

Kot pravijo na policiji, je razlogov za tovrstno početje voznikov več. Najpogosteje gre za zmedenost voznika, ki ima težave z zaznavanjem, ali bolezenska stanja, vožnjo pod vplivom zdravil, alkohola, drog oziroma drugih psihoaktivnih snovi, včasih gre za objestnost. V koliko primerih gre za starejšo osebo, na policiji niso znali odgovoriti, saj podatkov v takšni obliki statistično ne obdelujejo.