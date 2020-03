Pri bencinskih servisih se družijo večje skupine ljudi

V več krajih po občinah so pred odprtimi trgovinami redarji, vse več občin pa tudi po samostojni poti poizkuša priti do zaščitne opreme, so sporočili iz regijskega štaba, piše STA.

V mestni občini Nova Gorica pripadniki CZ nadzirajo zaprte maloobmejne prehode z Italijo in znova odprtega za dvolastnike Solkan-Polje. Fizično so zaprli tudi pešpot na Kostanjevico iz italijanske strani. Na za dvolastnike odprtih prehodih v Brdih pa prihaja tudi do zlorab in prehodov meje drugih, tako z ene strani kot druge. Pri županu sosednje Gorice preverjajo informacijo glede obravnav državljanov Slovenije s strani italijanskih organov pri prestopih meje v Goriških Brdih.

Občanom pomagajo tudi zaradi stiske

V občinah Bovec in Kobarid pa so zagotovili psihosocialno pomoč. V Bovcu so odprli še eno posebno telefonsko številko 030 609 437 za vse, ki potrebujejo podporo pri premagovanju trenutnih izzivov, piše STA.

Tudi pohodniki morajo držati razdaljo v gorah

Člani tolminske gorsko-reševalne službe Tolmin medtem opozarjajo pohodnike na znanih točkah v občini, da držijo primerno razdaljo in se ne zadržujejo na vrhovih oziroma pred kočami. Iz ajdovske občine so tudi sporočili, da je v izdelavi prototip 3D-natisnjene zaščitne maske, poroča STA.

Po podatkih civilne zaščite Idrija trenutno poteka stalna oskrba treh stanovanj in starejših posameznikov, ki jim dostavljajo zdravila. Poleg prostorov v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko je zagotovljenih še devet sob v Mladinskem centru Idrija, ki so pripravljene za nastanitev v primeru večjega izbruha epidemije v občini. Ob tem opozarjajo na pomanjkanje zaščitne opreme v ustanovah, saj so v idrijski občini kar trije domovi za starejše, psihiatrična bolnišnica in zdravstveni dom.

V 13 občinah severne Primorske sicer ni novih potrjenih primerov okužb s koronavirusom. Okužbo so doslej potrdili pri petih osebah, in sicer dveh občanih Tolmina in po en primer v občinah Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica in Idrija.