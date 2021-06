Preverite! Pri dveh vabilih za cepljenje upoštevajte le eno!

''Cepilni center Zdravstvenega doma Ljubljana od 1. 6. 2021 za prijave in vabljenje na cepljenje uporablja nacionalni sistem zVEM+ Cepljenje in hkrati izvaja cepljenje za vse, ki so se do 31. 5. 2021 prijavili v bazo Zdravstvenega doma Ljubljana (Gospodar Zdravja),'' so sporočili iz ljubljanskega zdravstvenega doma.

Zaradi dveh baz je mogoče podvojevanje vabil

Do popolnega prehoda na sistem zVEM+Cepljenje, ki se bo končal 16. 6. 2021, se lahko zaradi združevanja podatkov dveh baz pojavi podvojevanje vabil. ''Do podvojevanja lahko prihaja tudi, če so se osebe prvič cepile drugje. Če je posameznik prejel dve vabili na cepljenje, naj upošteva vabilo, ki ga je prejel od Zdravstvenega doma Ljubljana, vabilo NIJZ pa naj odpove prek SMS-sporočila,'' so še pojasnili v službi za odnose z javnostmi.

Zainteresirani za cepljenje imajo različne izkušnje, zmede z vabili pa je v praksi kar veliko.

Jaz sem danes v roku ene ure dobila dve vabili. Iz istega ZD. 🙃

Termin je kasnejši kot tisti za cepljenje, ki ga organizira podjetje, zato sem oba zavrnila.

Ampak cepljena pa bom. — m_o_i @my home sweet home (@moi00464394) June 9, 2021

1. Dobila dve SMS vabili za cepljenje v naslednjem tednu. Prvi me vabi na prejem 2. odmerka Pfizerja (kar je OK, ker sem 1. odmerek dobila pred 3 tedni). Drugo vabilo me en dan prej vabi na 1. odmerek AZ. Na drugem vabilu je moj priimek narobe napisan. — Jasmina Držanič (@D_Jasmina) April 16, 2021

Iz zdravstvenega doma Ljubljana so še sporočili, da je od jutri, 12. junija 2021, v njihovem cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču možno oddati vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS. To lahko storite vse dni v tednu od 7.30 do 19. ure.