Na cepljenje zaradi poti v tujino in ne zaradi strahu pred virusom #video

Rekordno dnevno število cepljenih so za danes napovedovali v Kranju, kjer je bila zato okrepljena ekipa 40ih zaposlenih pripravljena na obisk 1500 občanov. A so do 15. ure, ko se je cepilno mesto zaprlo, cepili le dobro polovico naročenih. Večina se je za cepljenje odločila zaradi poti v tujino in ne zaradi strahu pred virusom. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj v Kranju, kjer cepilno mesto sicer velja za eno najbolj učinkovitih v državi, še ne razmišljajo, da bi cepljenje, odprli za nenaročene.

Po prizorih iz Celja in Krškega, ko so nenaročeni v vrsti za svoj odmerek cepiva čakali tudi več ur, je bila danes v Kranju slika povsem drugačna. Ljudje so čakali največ pet do deset minut. Vsi so bili naročeni, saj v Kranju cepljenja še niso odprli za nenaročene.

''V Kranju trenutno o tem še ne razmišljamo, dokler ne bomo cepili vse tiste osebe, ki so se prijavile na cepljenjem," pove vodja zdravstvene nege v ZD Kranj Jože Prestor.

V Kranju so do odprtja cepljenja nekoliko zadržani tudi zaradi gneče, ki je ta teden nastala v krajih po Sloveniji. ''Zavedati se moramo, da je epidemija še vedno prisotna, pozitivne osebe so še vedno med nami, za nas je najprimernejši način vabljenje na termin na cepljenje, ljudi pozivamo, da pridejo ob naročenem času in v tem primeru se ne ustvarjajo kolone," "pove Prestor.

V ZD Kranj še vedno uporabljajo tudi svojo aplikacijo za cepljenje, preko nje pa se naročajo tudi občani sosednjih krajev. Ko bo čakajočih zmanjkalo, pa bodo tudi sami cepljenje najverjetneje odprli. Za cepljenje za nenaročene enkrat tedensko so se sicer zdravstveni domovi dogovorili med sabo, ob zeleni luči ministrstva za zdravje, čeprav naj bi bil minister Janez Poklukar takemu pristopu vsaj za zdaj nenaklonjen.

Ne le način cepljenja, v zadnjem času se očitno spreminjajo tudi razlogi za cepljenje. Vse več ljudi se cepi zaradi tega, ker odhajajo na potovanje in ne zaradi strahu pred virusom.