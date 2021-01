Preverite, kakšno vreme nas čaka konec tedna

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v vzhodni Sloveniji, v Prekmurju in delu Štajerske bo večinoma suho. Meja sneženja bo med 1100 in 1400 metri nadmorske višine. Popoldne bo na vzhodu dež prehodno ponehal, oblaki se bodo trgali. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, ki bo dopoldne prehodno oslabel in se spet okrepil proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno s padavinami, na severovzhodu jih bo malo. Meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 m nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni veter. Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 4, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale in se v nedeljo od juga znova okrepile. Tudi po nižinah v notranjosti Slovenije bo dež prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodnik. V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno rahlo snežilo, še poročajo vremenoslovci.