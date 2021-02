Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo predvsem na Primorskem. Čez dan bo delno jasno, tudi v notranjosti bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, nekaj koprenaste oblačnosti bo na jugu Slovenije. Burja na Primorskem se bo krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -17 do -7, v krajih z burjo okoli -2 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno, zlasti na vzhodu Slovenije bo popoldne občasno tudi zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod po državi pa bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem okoli 2 °C. V nedeljo in ponedeljek bo jasno z mrzlim jutrom. Burja na Primorskem bo v nedeljo oslabela in v ponedeljek ponehala, še napovedujejo vremenoslovci.