Preverite, kakšno je stanje v vaši regiji

Ukrepe bomo v Sloveniji začeli postopoma sproščati, ko bo število okužb v zadnjih sedmih dneh padlo pod 1350, v bolnišnicah pa bo hospitalizirano manj kot 1.200 bolnikov. Vendar pa situacija v vseh slovenskih regijah ni enaka. V Obalno-kraški, Goriški in Osrednjeslovenski regiji so razmere veliko boljše, kot so na primer v Pomurju in na Koroškem. Bi lahko vlada ukrepe sproščala tudi po regijah?

V Sloveniji je trenutno okoli 20 tisoč ljudi, pri katerih je bila s testom potrjena okužba z novim koronavirusom. Realne številke so precej višje. Institut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja covid-19, ocenjuje, da je trenutno okuženih okoli štiri odstotkov prebivalstva oziroma približno vsak 25. prebivalec Slovenije (okoli 83 tisoč ljudi).

Franciji je uspelo, Sloveniji (še) ne

V Sloveniji smo z ukrepi uspeli zaustaviti eksponentno rast širjenja okužb, nismo pa trenda obrnili navzdol, kot so to storili v drugih evropskih državah. Najuspešnejša pri tem je bila Francija, kjer so v primerjavi s prejšnjim tednom število novih primerov zmanjšali za 49 odstotkov, v Sloveniji pa smo število novih primerov zmanjšali le za 1,9 odstotka. To pomeni, da razmere še niso primerne za sproščanje ukrepov.

V katerih regijah je stanje najboljše

Tudi znotraj Slovenije so velike razlike med statističnimi regijami in posameznimi občinami. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je trenutno stanje najboljše na Goriškem, kjer imajo najnižjo 14-dnevno incidenco na sto tisoč prebivalcev v Sloveniji - 624. Najslabša pa je epidemiološka slika v Pomurski regiji (1.436) in na Koroškem (1.406).

Pri zgornjih podatkih moramo biti previdni, saj kažejo le trenutno situacijo, ne pa trenda rasti oziroma padanja.

Kje se stanje izboljšuje in kje slabša

Pogled na spodnji zemljevid (izberite zavihek Tedenski prirast), ki so ga pripravili pri sledilniku za covid-19, kaže, v katerih regijah se je v primerjavi s tednom prej stanje izboljšalo in kje poslabšalo. Kot vidimo, je bil tedenski porast najvišji v Primorsko-notranjski regiji, položaj pa se v zadnjem tednu najbolj umiril na Koroškem.

Gorenjska: od najslabše regije med najboljše

Da imajo največ aktivnih primerov na sto tisoč prebivalcev trenutno na Koroškem in v Pomurju, kaže spodnji graf, ki so ga pripravili pri sledilniku za covid-19.

Na zavihku Novi primeri (7-dnevno povprečje) lahko vidimo, da so v zadnjem tednu največ novih primerov zabeležili v Posavju, kjer število okužb narašča, in v Prekmurju, kjer beležijo manjši padec. Glede na te podatke je najbolj optimistično videti epidemiološka situacija v Osrednjeslovenski regiji in na Goriškem.

Na grafu je tudi vidno, da je imela Gorenjska regija v oktobru najslabšo epidemiološko sliko v Sloveniji, ki so jo nato s spoštovanjem ukrepov uspešno popravili in danes spadajo med regije, kjer potrdijo najmanj primerov glede na število prebivalcev.

Čeprav število okužb v Sloveniji na splošno ne narašča več, podrobnejši pogled pokaže, da ni čisto tako. Kot lahko vidimo na spodnji sliki, število novih okužb v Ljubljani in Kranju pada, na drugi strani pa močno narašča v Krškem. Za primerjavo, občina Krško ima slabih 26 tisoč prebivalcev, v torek pa so tam potrdili 43 novih okužb, medtem ko ima Ljubljana z 290 tisoč prebivalci v torek potrjenih 171 novih okužb.

Kdaj bomo začeli sproščati ukrepe?

Vlada je včeraj sprejela strategijo sproščanja protikoronskih ukrepov, kot glavna pogoja pa sta pri tem opredeljena sedemdnevno povprečje okuženih in število bolnikov v bolnišnicah. Sproščanje ukrepov se bo v državi začelo šele, ko bo število okužb v zadnjih sedmih dneh padlo pod 1350, v bolnišnicah pa bo hospitalizirano manj kot 1.200 bolnikov.

Najprej se bo v omejenem obsegu sprostil javni potniški promet, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov pa se bodo lahko odprli tudi muzeji, knjižnice, galerije, frizerju, manikura in pedikura.

Bi lahko ukrepe sproščali tudi po regijah?

Po našem izračunu smo v zadnjih sedmih dneh v Sloveniji v povprečju potrdili 1.487 novih okužb, v bolnišnicah pa se zaradi novega koronavirusa trenutno zdravi 1284 bolnikov. Vlada bi se lahko sicer odločila tudi za sproščanje ukrepov po regijah, saj je v nekaterih epidemiološka slika precej boljša kot drugje. Tako načrt sproščanja ukrepov že predvideva, da se na določeni točki (oranžna stopnja) odpravi prepovedi prehoda občinskih meja v vseh regijah, ki dosežejo to stanje.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Pri sledilniku za covid-19 so pripravili tudi zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil porast največji in kje so v zadnjem tednu zaznali celo upad potrjenih okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).

Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.