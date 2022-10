Pretresena soseda o izginulem Dušanu Voglarju in ubiti ženi: "To so bili intelektualci, družina ena a" #video

V stanovanju v Šentvidu so v soboto našli mrtvo starejšo žensko. Policija sumi, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje. Pokojna je namreč živela z možem, ta pa je po njeni smrti skrivnostno izginil, zato se trenutno nadaljuje tudi iskalna akcija. Zakonca Dušan in Nada Voglar sta bila prevajalca, izginuli mož pa tudi uspešen urednik in publicist. Sosedje so ju opisali kot mirna in nekonfliktna.

"V soboto pozno zvečer so nas obvestili, da so v enem izmed stanovanj na območju Šentvida našli mrtvo 86-letno žensko. Z do zdaj zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je šlo v tem primeru za nasilno smrt oziroma da je smrt posledica kaznivega dejanja," je pojasnil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Dušan Voglar je že tretji dan, vse od sumljive smrti žene, pogrešan. Kot je dejal Tomaževic, policisti na terenu izvajajo več aktivnosti, da bi razjasnili vse okoliščine, med drugim v povezavi s tem iščejo partnerja pokojne, ta je še vedno pogrešan.

Sosedje in znanci družine Voglar so pretreseni. "Meni je nepopisno hudo. Veste, meni je nepopisno hudo," je dejala soseda in dodala, da jo je v soboto zvečer presenetilo glasno vpitje pri sosedovih, ki so sicer mirna družina. "To so intelektualci na najvišji ravni. Torej družina ena a," je dodala.

Na policiji mirijo, pogrešani ni nevaren

Naslednje dni je spremljala le policiste, ki so prihajali in odhajali od Voglarjevih. "Ne govorite, tega ne bom zlepa pozabila," je še dejala soseda, ta se noči, ko se je tragedija zgodila, ne spominja dobro.

Dogodek je sosede tako prizadel, ker se je zgodil dobesedno pred njihovim pragom. "Mir je pri nas. Pravim, da smo na elitni lokaciji. Bojim se, da je Dušan odtaval v bližnji gozd. On je to imel predvideno, po moje, kam gre," je še dodala.

Medtem na policiji mirijo, da pogrešani ni nevaren in vse, ki bi o pogrešanem karkoli vedeli ali bi ga kje videli, prosijo, naj takoj obvestijo najbližjo enoto policije ali pokličejo na številko 113, lahko pa tudi na anonimni telefon policije 080 1200.