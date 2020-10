Prestrašena 80-letnica: Stara sem, bolna. Kdo bo mene zdravil? Moja pljuča ne bodo zdržala.

Nevrologinja Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček, je na Facebooku delila srce parajočo zgodbo več kot 80 let stare upokojenke, ki je vključena v humanitarni projekt društva #projektVida.

"Jokala je. Pa je nisem videla ali slišala jokati, ko ji je umrl edini sin."

Kot je zapisala, je gospa pred dnevi odšla v trgovino po nekaj osnovnih živil, ki jih vsak mesec kupi na njihove bone, saj njena pokojnina ne preseže 350 evrov. "Jokala je. Pa je nisem videla ali slišala jokati, ko ji je umrl edini sin. Ko so ji grozili z odklopom električne energije, ker ni zmogla plačati računa, in takrat (še ni vedela), kako in na koga se obrniti. Tokrat je - prestrašena. Iztirjena," je zapisala zdravnica.

"Stara sem, bolna. Kdo bo mene zdravil? Moja pljuča ne bodo zdržala."

V telefonskem pogovoru ji je gospa zaupala, da je šla v trgovino le po pecilni prašek. Imela je masko, da se ne bi okužila. "Sem le stara. V trgovini so bili trije mladi brez mask, sem se jim želela izogniti. Stara sem, bolna. Kdo bo mene zdravil? Moja pljuča ne bodo zdržala ..." besede upokojene gospe navaja Ninna Kozorog.

Gospa ji je povedala, da mladih ni ogovarjala, ti pa so jo začeli spraševati, ali je ovca, in rinili vanjo. "Da zaradi takih, kot sem jaz, je zdaj v državi vojaški režim. Ker jim vse dovolimo. Da je vse samo izmišljotina naše države, da nam vlada ta država. Vsi so bili brez mask. Mene je bilo strah, sem kar šla. Nisem niti kupila stvari. So se mi smejali. Da sem ‘staruhinja poslušna’, ‘ovca’," njene besede navaja zdravnica.

Svoboda posameznika se konča tam, kjer se začne svoboda drugega

Ob tem je še zapisala, da se svoboda vsakega posameznika konča tam, kjer se začne svoboda drugega. "Spoštujmo to. V teh časih še posebej." Dodala je, da ne moremo vplivati na to, kaj in kakšna bodo pravila. Lahko pa vplivamo na to, da ne širimo še dodatne nestrpnosti. Histerije.

"Če kdaj - je ZDAJ čas, da smo Ljudje drug do drugega"

Gre za gospo, ki je hipertonik, pred 20 leti je prebolela raka dojke, danes pa je sladkorna bolnica. "Ljudje. Kaj vam je?" je ob tem zapisala zdravnica Ninna Kozorog. "Če kdaj - je ZDAJ čas, da smo Ljudje drug do drugega. In namesto da napadamo drug drugega, si raje pomagajmo. In ko srečate starostnike - dajte jih ogovorit prijazno, pozdravit. Pomagati zložiti stvari na pult. Pokazati znižane izdelke. Se stegniti na “ta visoko” polico. Jim morda “častiti” eno žemljico. Morda res ne vidimo nasmeha drug drugega, lahko pa tega OBČUTIMO," je še dodala.