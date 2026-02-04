Preplah na ljubljanski osnovni šoli: učenec v šolo prinesel nož

Na eni od ljubljanskih osnovnih šol se je zgodil incident, ko je učenec v šolo prinesel nož. Na Policijski upravi Ljubljana so za Siol.net pojasnili, da je šlo za desertni nož, ki ga je učenec nato predal učiteljici. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so še zapisali.

V uredništvo smo prejeli informacijo, da je učenec ene od ljubljanskih osnovnih šol v razred prinesel nož. Informacijo smo preverili na PU Ljubljana, kjer so potrdili, da so bili v torek obveščeni o dogodku, v katerem sta bila udeležena dva učenca.

"Ugotovljeno je bilo, da je imel eden izmed otrok v torbi desertni nož, ki ga je nato predal učiteljici," so pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti o dogodku zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo poleg tožilstva obvestili tudi pristojni center za socialno delo. Prav tako so o dogodku že obvestili starše.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na osnovno šolo, odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.