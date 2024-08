Preobrat v primeru femicida v Ivančni Gorici: se je policija zmotila?

Obdukcija 28-letnice, ki so jo v sredo v jutranjih urah v stanovanjski hiši v Ivančni Gorici našli mrtvo, je pokazala, da ni umrla zaradi (sicer hudih) poškodb, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vzrok smrti 28-letnice tako še ni znan in ga bodo ugotavljali z nadaljnjimi medicinskimi in toksikološkimi preiskavami.

Glede na prve ugotovitve policistov je kazalo, da je 28-letnica umrla zaradi prizadejanih poškodb. Na kraju je bil tudi njen partner, ki so mu odvzeli prostost.

Kot so danes sporočili ljubljanski policisti, so 46-letniku zaradi ugotovitev obdukcije v četrtek v večernih urah pridržanje odpravili, ostaja pa v zdravstveni oskrbi, kamor so ga zaradi zdravstvenih težav prepeljali v času pridržanja.

Intenzivna preiskava in ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin sumljive smrti se nadaljujeta, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še dodali z uprave.

Spomnimo, v sredo so policisti pridržali moškega zaradi suma umora 28-letnice. "Ob prihodu v stanovanjsko hišo na območju Ivančne Gorice smo res našli truplo 28-letnice. Policisti so prostost odvzeli 46- letniku, ki je bil v partnerski zvezi z 28-letnico. Ob prihodu policije je bil partner v stanovanju. Tako osumljenca kot pokojno so v preteklosti na policiji že obravnavali," so v sredo sporočili s policije.