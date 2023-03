Štrukelj: Prihaja do dramatičnega obrata. Stvari se postavljajo na glavo.

Vladna stran bi morala danes sindikatom javnega sektorja predstaviti izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, a so srečanje prestavili. "Prihaja do izrazito dramatičnega obrata, ko se nekatere stvari postavljajo na glavo, in do vnovičnega sprejetja izhodišč. Tu ni povsem jasno, pri čem smo," po poročanju Radia Slovenija pravi vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Vlada je izhodišča plačne reforme na dopisni seji sprejela šele prejšnji petek in sporočila, da jih bo sindikalni strani predvidoma predstavila prihodnji teden.

Predlog zakona z novo plačno lestvico bi sicer morali sindikati prejeti že prejšnjo sredo, a se je na vladi očitno zapletlo, po nekaterih ugibanjih zaradi finančne nevzdržnosti predloga, poroča Radio Slovenija. V petek je tako vlada sprejela prenovljena izhodišča za pogajanja, c katerih predlaga zamik uveljavitve nove plačne lestvice.

Plačne razrede iz spodnje tretjine bi prevedli na novo plačno lestvico šele s prvim januarjem 2025, preostale plačne razrede pa še leto kasneje. Odpravo plačnih nesorazmerij bi zamaknili na konec prihodnjega leta. Nagrajevanje redne delovne uspešnosti pa bi z januarjem 2024 zamrznili.

Štrukelj: Sporazum s Svizom se postavlja pod vprašaj

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj opozarja na zmedo, ki je zdaj nastala, saj so bila sindikatom izhodišča z vsemi izračuni predstavljena že pred mesecem dni: "V enem delu so se pogajanja na podlagi teh izhodišč že začela, na primer v zdravstvu in socialnem varstvu. Zdaj pa prihaja do izrazito dramatičnega obrata, ko se nekatere stvari postavljajo na glavo, in do vnovičnega sprejetja izhodišč. Tu ni povsem jasno, pri čem smo."

Štrukelj se tudi sprašuje, kaj prenovljena izhodišča pomenijo za plačne stebre: "Ne vidim več, kje je njihovo mesto. Kar pa postavlja pod vprašaj nekatere sporazume, ki so bili sklenjeni pred kratkim, med drugim tudi z najštevilčnejšim sindikatom v državi – Svizom."