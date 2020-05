Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na redni novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom je spregovoril predsednik komisije za otroke s posebnimi potrebami pri strokovnem svetu za izobraževanje Kristijan Musek Lešnik. Prepričan je, da bo večina otrok posledice epidemije preživela brez trajnih psiholoških posledic, saj so izrazito prilagodljivi, ko so soočeni s spremebami v življenju.

Vladni govorec Jelko Kacin je uvodoma pojasnil, da se trenutno v slovenskih bolnišnicah zaradi covid-19 zdravi manj kot 10 pacientov. Od tega sta intenzivno obravnavo potrebovala le še dva.

Prav danes se zato zapira covid oddelek na kliniki Golnik.

Kako šolanje od doma vpliva na učence in zakaj je za otroke tako pomembno, da šolski proces teče po ustavljenih tirnicah pa pojasnjuje Kristijan Lešnik Musek, psiholog, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem (UP).

Prepričan je, da je glede na številne razprave v medijih in v strokovni javnosti, v kakšno šolo se vračajo naši otroci in kakšne bodo psihološke posledice, o tem potrebno spregovoriti.

"Večina otrok bo posledice epidemije preživela brez trajnih psiholoških posledic," je zatrdil Musek Lešnik. Prepričan je namreč, da slovenski otroci niso doživeli travme, ampak spremembe navad, rutin, življenjskega sloga. Po njegovem mnenju ni razloga za ugibanje, da bodo otroci množično travmatizirani.

Dodal je, da se otroci vračajo v enake šole, kot so bile pred epidemijo, "z istimi učitelji in ravnatelji, potrebno pa je seveda nekaj prilagoditev."

Musek Lešnik je potrdil, da je bilo stresa in tesnobe med učitelji veliko, saj so morali doma skrbeti za lastne otroke kot tudi za svoje učence na daljavo.