Prenehali veljati še zadnji epidemični ukrepi

Po ponedeljkovem sklepu vlade v odhajanju so z današnjim dnem odpravljeni še zadnji ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom. Kot zadnja sta sicer veljala ukrepa o obveznem nošenju zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.