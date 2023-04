Premier Golob ob prazniku dela: Delo mora omogočati dostojno življenje

Predsednik vlade Robert Golob je v čestitki prebivalkam in prebivalcem Slovenije ob prazniku dela izrazil prepričanje, da mora delo omogočati dostojno življenje. V tem času so v vladi že poskrbeli za visok dvig minimalne plače in dvakratno uskladitev pokojnin. Med osrednjimi cilji vlade pa je snovanje sodobnega in spodbudnega delovnega okolja, ki bo podpiralo gospodarske dosežke na eni, enako dosledno pa tudi spoštovanje delavskih pravic na drugi strani. Opozoril je, da ob tem ne smemo pozabiti na najšibkejše.

Predsednik vlade je v sporočilu za javnost vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije čestital ob prazniku dela. "Prazniku nas vseh. Tako tistih, ki se nahajamo v aktivni dobi življenja, kot tistih, ki ste svojo poklicno pot že zaključili. Zagotovo pa tudi tistih, ki se šele pripravljate na svojo prvo zaposlitev," je zapisal.

Golob je poudaril, da živimo v času velikih sprememb, novih tehnologij in hitrega razvoja, pa vendar smo ljudje tisti, ki s svojim delom ustvarjamo pogoje za napredek in blaginjo družbe. Pri čemer imajo pravice delavcev v našem delu sveta že desetletja posebno družbeno težo. "Ne gre, da bi se hvalili, a v primerjavi z nekaterimi drugimi državami smo dosegli veliko. Seveda ne dovolj. Proces obrzdanja trga dela ni nikoli zares končan, enako velja za iskanje pravičnega ključa za enakopravno razdelitev presežkov. Blaginja, ki nam jo prinaša gospodarska rast, je sad prizadevanj vseh nas. Zato je prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika, ki tako ali drugače sodeluje v verigi delovnih procesov," je prepričan.

"S tem v vladi mislimo resno. Delo mora omogočati dostojno življenje, zato smo v tem, razmeroma kratkem času, že poskrbeli za visok dvig minimalne plače in dvakratno uskladitev pokojnin. Med našimi osrednjimi cilji je snovanje sodobnega in spodbudnega delovnega okolja, ki bo podpiralo gospodarske dosežke na eni, enako dosledno pa tudi spoštovanje delavskih pravic na drugi strani. Seveda ne smemo pozabiti na najšibkejše. V tej vladi zato stremimo k ohranjanju družbe solidarnosti ter države, ki organizacijsko in gmotno omogoča delovanje zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, javne infrastrukture. Torej sistemov, ki predstavljajo hrbtenico življenja in dela v naši državi," je poudaril.

Po njegovem prepričanju je pravo sredstvo za dosego vsega tega eno samo: dogovor socialnih partnerjev. Ta dialog so v vladi v zadnjem letu uspešno vzpostavili. Z njim želijo poiskati najboljše možne rešitve.

Dodal je, da se Slovenija ponaša z visoko usposobljeno delovno silo. "Nahajamo se na ključni geostrateški lokaciji in imamo razvito sodobno infrastrukturo. Zato menimo, da je primarna naloga vlade vlaganje v delovna mesta prihodnosti. Da dozorimo v družbo znanja, v katero že zlagoma stopamo s pomočjo digitalne preobrazbe in zelenega prehoda."

"Naj vam praznik dela, mlaji, kresovi in prijetna druženja vlijejo dobre volje in optimizma. Iskrene čestitke vsem in - živel 1. maj!," je sklenil predsednik vlade.