Predsednik vlade Robert Golob bo za novo ministrico za digitalno preobrazbo predlagal dosedanjo generalno sekretarko na tem ministrstvu in nekdanjo ministrico za delo v vladi Marjana Šarca Ksenijo Klampfer, je v izjavi za medije ob robu srečanja koalicije dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

"Je na nek način oseba, ki pozna določen resor in je že opravljala funkcijo ministrice," je o kandidatki dejal Arčon.

Klampfer se je rodila leta 1976. Po končani osnovni šoli je obiskovala Prvo gimnazijo v Celju, nato pa se vpisala na študij prava na mariborski pravni fakulteti in postala magistrica s področja evropskega upravnega prava. Opravila je tudi pravniški državni izpit.

Preden je leta 2018 postala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Šarčevi vladi, je bila med drugim načelnica upravne enote Maribor in državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo.

Pred dnevi se je prijavila tudi na razpis za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prejšnja ministrica je odstopila

Emilija Stojmenova Duh je ministrstvo za digitalno preobrazbo vodila do septembra, ko je odstopila. Foto: STA

Resor digitalne preobrazbe je brez ministra oziroma ministrice od konca septembra, ko je Emilija Stojmenova Duh odstopila pod težo kritik in afer. Njen največji mlinski kamen je bil sporen nakup računalnikov, nanjo so leteli tudi očitki o odsotnosti rezultatov in o vodenju ministrstva. Njeno usodo pa je zapečatila afera modre luči, ko naj bi po napačni uporabi modrih luči službenega avtomobila v tujini poskušala intervenirati, da bi se na ministrstvu izognili plačilu kazni. Komisija za preprečevanje korupcije sicer ni potrdila sumov nezakonitih vplivov.

Po njenem odhodu je vodenje ministrstva prevzel minister za finance Klemen Boštjančič, kar je bil zanj že tretji resor, ki ga je vodil v aktualni vladi.