Predvolilna projekcija: največ glasov za SDS in SLS, sledita SD in LMŠ

Glede na projekcijo Politica bo na nedeljskih evropskih volitvah slavila skupna lista SDS in SLS pred SD in LMŠ.

Foto: Getty Images

Bruseljski portal Politico je pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament objavil nove projekcije volilnih izidov. V Sloveniji bi glede na projekcijo največ glasov dobila skupna lista SDS in SLS (23,59 odstotka), sledi ji SD (16,86 odstotka), nato LMŠ (16,6 odstotka) ter Levica (9,76 odstotka).

Če omenjene glasove, ki jih napoveduje projekcija, prenesemo v poslanske sedeže, bi listi SDS in SLS pripadli trije poslanski mandati, SD in LMŠ dva mandata, Levici pa en evropski poslanec. Pod parlamentarnim pragom za Evropski parlament bi glede na projekcijo ostale NSi (9,47 odstotka), SNS (8,2 odstotka), DeSUS (7,36 odstotka), SAB (4,17 odstotka) in SMC (1,66 odstotka). Omenjena projekcija temelji na podatkih, da bo volilna udeležba 24,55-odstotna.

Mediana: Na prvem mestu SDS in SLS, sledita SD in LMŠ

V soboto objavljena javnomnenjska raziskava, ki jo je med 8. in 15. majem na vzorcu 732 anketirancev za časnik Delo opravila agencija Mediana, prav tako kaže na zmago skupne liste SDS in SLS, ki bi dobila 12,2 odstotka. Na drugem mestu sledi SD z 11,1 odstotka, tretja je LMŠ z 10,7 odstotka glasov.

Na četrtem mestu je SNS (8,1), sledi NSi (7,3), nato pa Levica (6,4) in DeSUS (3,5). SAB bi dobila 2,6 odstotka glasov, Zeleni Slovenije dva, Zedinjena Slovenija in DOM po 1,4, SMC pa 1,2 odstotka glasov. Sledijo Povežimo se (0,8), Dobra država (0,6), druge stranke pa bi skupaj prejele 0,7 odstotka glasov.