Predstavniki vlade danes o drugem protikoronskem svežnju ukrepov

Vladne delovne skupine v teh dneh intenzivno pripravljajo predloge za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa. V soboto so svoje ideje in predloge podali gospodarstveniki, danes popoldne jih bodo vladnim predstavnikom na Brdu pri Kranju predstavili še sindikati.

Pet delovnih skupin, ki jih je vlada oblikovala za pomoč pri pripravi drugega protikoronskega svežnja, bo po besedah uradnega govorca vlade Jelka Kacina do četrtka pripravilo poročilo s predlogi, na podlagi katerega bo svetovalna skupina pripravila predlog smernic za sveženj. Drugi paket mora biti uveljavljen do konca aprila, pravi Kacin, piše STA.

Z vladnimi predstavniki se bodo sešli tudi sindikati

Predstavniki različnih panog gospodarstva so ideje in predloge v soboto predstavili vladni delovni skupini za gospodarstvo in kmetijstvo, ki jo vodi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, posveta pa sta se med drugim udeležila tudi ministra delo Janez Cigler Kralj in za javno upravo Boštjan Koritnik, ki sta sicer vodji delovne skupine za vprašanja, povezana z delom, šolstvom in socialnimi zadevami oz. delovne skupine za lokalno samoupravo.

Vodja svetovalne skupine je Matej Lahovnik. Foto: STA

Danes se bodo z vladnimi predstavniki sešli tudi sindikati, ki si želijo aktivne vloge pri oblikovanju in izvajanju ukrepov. Kot so že v minulih dneh poudarili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), si želijo vzpostavitve socialnega dialoga in takojšnjo obnovo delovanja Ekonomsko-socialnega sveta, poroča STA.

V svetovalni skupini za pripravo ukrepov, ki jo vodi ekonomist Matej Lahovnik, si poleg predstavnikov podjetij sindikati želijo tudi predstavnike zaposlenih, vključno s predstavniki zaposlenih v javnem sektorju, so v nedeljskem sporočilu za javnost poudarili v KSJS.

Sindikati si sicer želijo tudi odgovorov, kdo in v kakšni meri bo nosil bremena recesije, do katere naj bi prišlo zaradi epidemije koronavirusa, še navaja STA.