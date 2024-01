Predsedniki višjih sodišč podpirajo protest sodnikov

Zapisali so, da razumejo protest slovenskih sodnikov in podpirajo njihova prizadevanja za odpravo neustavnega stanja.

Predsedniki višjih sodišč neizvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač označujejo kot popolnoma nesprejemljivo. Kot so zapisali v današnjem sporočilu, pričakujejo, da bosta vlada in DZ odločbo uresničila nemudoma. Tako bi izrazila spoštovanje temeljnih načel ustave, s tem pa tudi predsednikom sodišč zagotovila ustrezne pogoje za delo.

Predsedniki višjih sodišč splošne pristojnosti so v sklepu, sprejetem na sestanku v torek, izrazili protest proti odločitvi izvršilne in zakonodajne veje oblasti, da odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač ne bosta izvršili v času, kot ga je naložilo ustavno sodišče.

Zapisali so, da razumejo protest slovenskih sodnikov in podpirajo njihova prizadevanja za odpravo neustavnega stanja. Pričakujejo, da vlada in DZ nemudoma uresniči odločbo ustavnega sodišča. Menijo, da bi tako izrazila spoštovanje temeljnih načel ustave, s tem pa zagotovila dostojne pogoje za izvrševanje sodniškega poslanstva, pogoje za nemoteno poslovanje sodišč in tudi predsednikom sodišč ustrezne pogoje za učinkovito delo.

Opozorili, da bo protest trajal do 24. januarja

Sklep so sprejeli na podlagi načela sodniške neodvisnosti, ki predpostavlja, da morajo biti dohodki sodnikov takšni, da jih varujejo pred pritiski, ki bi lahko vplivali na njihovo odločanje. Poleg tega so izhajali iz ustavne delitve oblasti, ki temelji na enakopravnosti vseh treh vej oblasti tudi glede materialnega statusa funkcionarjev, pa tudi dejstva, da je vlada že dalj časa seznanjena s tematiko neustavne ureditve sodniških plač.

Sodniki so sicer pred tednom začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke in naložilo odpravo neustavnosti do 3. januarja. Med protestom se sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločajo, ali bodo že razpisane naroke preklicali.

Sodni svet je v torek na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo sodniške plače, s predlogom za določitev načina izvršitve junijske odločbe.