Predsednik DZ ob prazniku pozval k sodelovanju

Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanci ob današnjem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, pozval k spominu na vse žrtve, ki jih je terjal zgodovinski boj za svobodo in obstoj slovenskega naroda. "Hkrati pa naj bo ta dan tudi v navdih in spodbudo za sodelovanje in skupno premagovanje izzivov, s katerimi se soočamo," je zapisal.

Zorčič je spomnil, da je bil upor proti nacističnemu in fašističnemu režimu leta 1941 lahko uspešen le ob najširšem sodelovanju.

"In slednjega so bili takrat zmožni v različnih političnih skupinah, od Komunistične partije Slovenije, Krščanskih socialistov, liberalcev, Sokolov do Kulturniške skupine, ki so se povezali v Osvobodilno fronto slovenskega naroda; po Tigru edino oboroženo uporniško organizacijo, ki se je odločila zoperstaviti grozotam nacizma in fašizma," je zapisal.

Državne proslave ob letošnji 79. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo. Predsednik republike Borut Pahor bo dopoldne položil venec k spomeniku Osvobodilne fronte v Rožni dolini v Ljubljani in imel nato nagovor za državljane. Zorčič pa bo položil venec h grobnici narodnih herojev v Ljubljani. Foto: STA

Narodnoosvobodilni boj velja za enega najpogumnejših dejanj v zgodovini slovenskega naroda. Po politični sestavi pestra, a v skupnem sovražniku enotna Osvobodilna fronta, se je postopoma organizacijsko in vojaško krepila ter s partizanskimi četami prerasla v osrednje narodno gibanje v boju proti okupatorju. V njej so sodelovali in trpeli preprosti ljudje; verjeli so v svobodo, za katero so bili pripravljeni žrtvovati svoja življenja. (STA)

"V težkem obdobju smo ponovno uspešno stopili skupaj"

Ob tem je Zorčič potegnil vzporednico z današnjim časom. "Danes smo v obdobju težkih okoliščin, ko se je tudi naša država znašla v primežu svetovne pandemije koronavirusa, ponovno uspešno stopili skupaj v boj proti skupnemu sovražniku, ki pa nas preizkuša predvsem v potrpežljivosti pri omejitvah svobode, ki so potrebne za preprečevanje širjenja okužb," je zapisal.

Prepričan je, da lahko krizo, za katero ne vemo, koliko časa bo trajala in kako zelo nas bo prizadela še z vsemi ekonomsko socialnimi posledicami, premagamo samo z neizmerno potrpežljivostjo, enotnostjo in ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. "Zgodovina nas uči, da narod, ki zmore stopiti skupaj v težkih trenutkih, iz njih izide močnejši," je še dodal.

