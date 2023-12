Predlog zakona o obnovi in razvoju brez enotne podpore

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi ima podporo koalicije, podpora opozicije pa bo odvisna od usode njihovih dopolnil. V razpravi na današnji seji DZ je koalicija pozdravila vladne ukrepe za normalizacijo razmer, v opoziciji pa so opozorili na počasno ukrepanje in obremenitve gospodarstva.

Predlog zakona je po besedah vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica eden od temeljev za začetek tretje faze, to je saniranja razmer po ujmi četrtega avgusta. Zakon po njegovih besedah posega na področje pomoči gospodarstvu in prebivalstvu ter na področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja ter urejanja voda in vodne infrastrukture. Definira nekatere oprostitve dajatev, ureja področje javnofinančnih prihodkov, varovanje kulturne dediščine in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj regij, ki so bile najbolj prizadete v tej naravni nesreči.

Gre za plod številnih usklajevanj in nenehnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, je dejal Soniboj Knežak (SD). V SD po njegovih besedah posebej pozdravljajo poroštveno shemo za fizične osebe, subvencioniranje obrestnih mer in pospešitev administrativnih postopkov.

Opozicijo je zakonski predlog razočaral

To bo četrti zakon, ki se nanaša na avgustovsko ujmo. Kot je ocenil Lenart Žavbi (Svoboda), je od vseh dosedanjih verjetno najbolj dodelan in premišljen. Med ukrepi je izpostavil začasne rešitve, povezane s prostorsko zakonodajo, opredelitev tretje razvojne osi kot prednostnega cestnega infrastrukturnega projekta in gradnjo centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami.

V Levici so po besedah Milana Jakopoviča veseli, da je vlada črtala solidarnostni prispevek posameznika ter to nadomestila s petletnim zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb ter z davkom na bilančno vsoto bank.

Opozicijo je zakonski predlog razočaral. "Prvi odziv je bil ustrezen, nadaljnji koraki žal ne," je dejal Zvonko Černač (SDS). Intervencijske službe so se po njegovih besedah namreč takoj po nesreči odzvale hitro in učinkovito, ukrepanje vlade v nadaljevanju pa je prepočasno. Vse dobre rešitve iz predloga sicer podpirajo, z dopolnili pa želijo nasloviti tiste, ki bi po njihovem mnenju prinesle več škode kot koristi.

Kot se je strinjal tudi Jernej Vrtovec (NSi), je najbolj problematično dodatno obremenjevanje gospodarstva, med drugim z omenjenim začasnim zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb. "Do kdaj bodo slovenski podjetniki še zmogli prenašati vse to breme," se je vprašal Vrtovec. Kritičen je bil tudi do koalicijskega nasprotovanja njihovemu predlogu, da občine oziroma lokalne skupnosti prevzamejo v upravljanje vodotoke drugega reda, ki potekajo čez njihovo območje.

Opozicijski poslanci so v razpravi med drugim opozorili tudi na po njihovih besedah nepregledno porabo sredstev za popoplavno obnovo, kar so v koaliciji zavrnili kot povsem neutemeljene očitke. Transparentnost je zagotovila tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Sprejetja opozicijskih dopolnil glede na razpravo ni pričakovati. Je pa že odbor DZ za finance podprl dopolnilo SDS, po katerem bo moralo računsko sodišče vsako leto opraviti revizijo pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev po tem zakonu.