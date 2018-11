Pred štirimi tedni ostali brez hiše, danes se stiskajo pri sorodnikih

"Trenutno z ženo in mlajšim sinom živimo pri tašči v dvosobnem stanovanju v Bistrici pri Tržiču, starejši sin (tisti, ki je usodne noči med pisanjem diplomske naloge ugotovil, da se pred njihovimi vrati dogaja nekaj hudega) pa je pri dekletu," je povedal Janez Dovžan, glava družine, ki ji je razbesnela Tržiška Bistrica v neurju, kakršnega v Tržiču v zadnjega pol stoletja ne pomnijo, odnesla hišo, v kateri so živeli zadnjih 20 let. Dovžan je bil med neurjem v Šmarjeških Toplicah na rehabilitaciji po operaciji srca.

Zaradi tragičnega dogodka se je njegovo zdravljenje močno skrajšalo. "Bolniško bi bil lahko odsoten do januarja, a ker sem samostojni podjetnik, mi ni preostalo drugega, kot da se lotim dela," je povedal. Namesto januarja je delo (ukvarja se s servisiranjem peči za peko kruha in mesa v večjih trgovskih središčih) začel že sredi novembra.

Kar zadeva finančno pomoč, so je bili do zdaj največ deležni od podjetij, s katerimi Dovžan sodeluje, in fizičnih oseb, medtem ko bodo prav danes na občini odločali, kolikšen delež zbranih sredstev bodo razdelili med Dovžanove oziroma prebivalce Jelendola.

Po 27 tisočakov za Dovžanove in 27 tisočakov za preostale prizadete v poplavah Z Rdečega križa Tržič so nam sporočili, da je bilo v obdobju od 30. oktobra do 23. novembra na njihov račun za družino Dovžan in prizadete v ujmi nakazanih po nekaj več kot 27 tisoč evrov.

"Občina nam je ponudila dve stanovanji – eno v močno dotrajani hiši v Podljubelju, eno v stolpnici v Tržiču, to je neopremljeno in povsem neprimerno za bivanje, zato smo še vedno pri tašči," je povedal Dovžan in poudaril, da ne želi pristati na ravni socialne ogroženosti in na kolenih prositi za pomoč. "Imam 25 let delovne dobe in si tega ne zaslužim," je poudaril.



Oglejte si galerijo z dobrodelnega koncerta Stopimo skupaj v Tržiču za Tržič (foto: Milan Malovrh)

Sedem tisočakov zbrali z dobrodelnim koncertom



Za pomoč prizadetim v vodni ujmi so v soboto v dvorani tržiških olimpijcev organizirali dobrodelni koncert. Nastopilo je 21 različnih izvajalcev, na odru pa se je zvrstilo več kot 170 nastopajočih. "Odziv je bil ogromen, povabili smo številne, vsi, ki so se nam do roka odzvali, so tudi nastopili. Vsi brez honorarja ali plačila potnih stroškov. Povsem dobrodelno torej," je povedala Saša Pivk Avsec iz agencije Media Butik, ki je koordinirala dogajanje na odru in pod njim.



S prodajo vstopnic (po 10 oziroma 12 evrov) so zbrali sedem tisoč evrov (prebivalci Jelendola so jih dobili zastonj), dodatna sredstva so se nabrala še z dražbo predmetov. Največ, kar tisoč evrov, so iztržili za Biblijo.

Kot nam je uspelo izvedeti, je družina Dovžan posebno obravnavo na koncertu odklonila. Sedeli so tam, kjer so našli prosto mesto, ne na sedežih, rezerviranih za posebne goste. "Ne želimo se izpostavljati," je poudaril Dovžan, "samo toliko, kot je to potrebno."