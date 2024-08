Pred predorom Karavanke približno devetkilometrski zastoj

Na cesti Tržič-Ljubelj občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani kilometrski zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Brezovici ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki so zastoji. Povečan je promet po primorski avtocesti proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je trikilometrski zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter dvokilometrski zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Lavrica-Pijava Gorica, na Škofljici, Šmarje-Dragonja v obe smeri, Ljubljana-Vrhnika, Podkoren-Korensko Sedlo, Žirovnica-Jesenice. Oviran je promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje, smer Kozarje.

Zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani.

Danes bo na hitri cesti Koper-Izola do 16. ure zaprt priključek Bertoki proti Kopru, zaradi delne zapore na regionalni cesti. Obvoz bo preko priključka Koper center (Slavček). Glavna cesta Kranj-Spodnji Brnik bo na Spodnjem Brniku zaradi preplastitve zaprta do 25. avgusta do 20. ure. V tem času je obvoz možen tudi po avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Regionalna cesta Sv. Trojica-Cogetinci-Sp. Ivanjci in Lenart-Sv. Trojica, do 19. ure. Obvoz bo po poti Sv. Trojica-Radehova-Lenart-Sv. Trojica. Cesta Stahovica-Črnivec bo zaprta od 26. avgusta od 7. ure, do 30. avgusta do 18. ure. Obvoz bo po cesti Vransko-Mozirje. Cesta Litija-Zagorje danes ne bo zaprta pri Šklendrovcu. Danes do 13. ure, na primorskih cestah do 16. ure, velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t.