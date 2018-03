Pred nami so vse toplejši dnevi, danes bo najlepše

Vremenoslovci napovedujejo toplejše in suho vreme vse do sredine prihodnjega tedna. Danes bo najlepši dan, prihodnje dni pa bodo sonce občasno prekrivali oblaki.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih do popoldneva presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, napoveduje Uroš Strajnar, dežurni prognostik na Arsu.

Jutri se bo v notranjosti od severa prehodno pooblačilo. Jutranje temperature bodo še vedno nizke, na Gorenjskem okoli -10 stopinj Celzija, v osrednji Sloveniji okoli -2 stopinji Celzija. Čez dan se bo segrelo na okoli osem stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bodo jutra toplejša. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Večinoma suho bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno.

Do sredine prihodnjega tedna bodo naši kraji v območju enakomernega zračnega tlaka. Do srede kaže na spremenljivo oblačno, a večinoma suho vreme. Čeprav je razvoj vremena še negotov, se bo verjetnost za padavine v drugi polovici tedna povečala. Postopno bo topleje.