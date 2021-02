Pred nami so lepi dnevi, zato previdno pri kurjenju v naravi

Glede na to, da so pred nami suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi, na Policijski upravi Celje svetujejo, naj bodo ljudje pri kurjenju trave, vejevja in drugih odpadnih snovi še posebej previdni in odgovorni. Spoštujejo naj določila uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in ostale zakonodaje.

Na območju celjske policijske uprave so v zadnjih dneh obravnavali več travniških požarov. Topli februarski dnevi so namreč mnoge spodbudili k opravljanju del na vrtovih, travnikih, sadovnjakih in v vinogradih. Pri požiganju trave in vejevja se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora, ogrozi zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, so sporočili iz uprave.

Po končanem kurjenju je treba ogenj popolnoma pogasiti

Vse, ki nameravajo v teh dneh v naravnem okolju kuriti, opozarjajo, da je v uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju določeno, da je treba kurišče v naravnem okolju obdati z negorljivim materialom, ga vsaj meter od zunanjega roba očistiti vseh gorljivih snovi, pri čemer mora biti ves čas ogenj pod nadzorom polnoletne osebe. Po končanem kurjenju je treba ogenj popolnoma pogasiti.

V uredbi je prav tako določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 kilometrov na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 kilometrov na uro, ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati. Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v zakonu o gozdovih.

Po zakonu gre za prepovedano ravnanje, če posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorom. Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v zakonu o divjadi in lovstvu ter nenazadnje tudi v kazenskem zakoniku, piše STA.