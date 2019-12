Pred nami nestanovitno vreme #video

Zvečer in ponoči se bodo padavine na zahodu države prehodno okrepile in razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Jutri bo na vzhodu občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Konec tedna bo nestanovitno vreme.

Danes bo v vzhodni Sloveniji občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodni polovici Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v severozahodni Sloveniji okoli 9 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo padavine na zahodu prehodno okrepile in razširile tudi nad osrednjo Slovenijo.

V petek bo na vzhodu občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo proti večeru krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

V noči na soboto se bo dež na zahodu okrepil in razširil na vso Slovenijo. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem dopoldne bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo prehodno delno zjasnilo. Veter bo oslabel. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Nekoliko hladneje bo.

Po podatkih Arsa je trenutno nevarnost snežnih plazov v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, 2. stopnje, nižje pa večinoma majhna, 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici.

V toplem vremenu se je snežna odeja ojužila in nižje premočila do tal. S strmih, travnatih pobočij se tam še lahko sproži kakšen talni plaz mokrega snega. V visokogorju se lahko že pod manjšo obremenitvijo sproži kakšen kložasti plaz na strmih in srednje strmih pobočjih, tudi spontani plazovi niso povsem neverjetni, a le na strmih pobočjih.