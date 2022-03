Pred nami je sončen in topel dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju in ponekod v višjih legah od 3 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

V začetku tedna še ne bo dežja

V ponedeljek bo zapihal jugozahodni veter. Povečini bo še jasno, le na Primorskem in Notranjskem se bo popoldne zmerno pooblačilo.

V torek bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.