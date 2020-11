Pred nami je oblačen dan, popoldne se bo zjasnilo

Danes in v petek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod po Sloveniji pa se bo sredi dneva in popoldne delno zjasnilo. V soboto bo delno jasno, več oblalčnosti bo na zahodu države, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod pa se bo oblačnost sredi dneva in popoldne delno razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

V soboto več jasnine, v nedeljo se bo oblačnost povečala

V petek bo na Primorskem večinoma oblačno. Drugod bo delno jasno, a bo zjutraj in dopoldne po nižinah oblačno in megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne temperature pa od 9 do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Predvsem zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo oblačnost povečala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, napovedujejo na Arsu.