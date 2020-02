Pred izredno sejo Občine Kanal protestni shod proti onesnaževanju okolja

Pred začetkom izredne seje občinskega sveta Kanala ob Soči o problematiki okolja in zdravja v občini so se na trgu pred občinsko zgradbo zbrali domačini in podporniki ter opozarjali, da ne želijo ponovnega onesnaževanja v tem okolju. Bojijo se, da bi do tega prišlo, če bi Salonit res začel s sežiganjem odpadkov, za kar je že vložil prijavo, piše STA.

Proti onesnaževanju okolja v srednjem delu doline Soče, do katerega bi lahko prišlo ob morebitnem kurjenju odpadkov v peči cementarne Salonita Anhovo, so prebivalci v Občini Kanal ob Soči zbirali tudi podpise. Do danes so jih zbrali 7006, piše STA.

Na mirnem shodu so udeleženci občinske svetnike in predstavnike državnih ustanov ob prihodu na sejo pričakali v tišini. Zbralo se jih je okrog 400, mnogi so nosili različne transparente, na katere so med drugim zapisali: Kdo postavlja ceno življenju?, Če bi ostali tiho, bi bili sokrivi! ali Preteklost - azbest, sedanjost - izpusti, prihodnost - ???.

"Srednja Soška dolina dobesedno umira"

K udeležbi na shod je povabila civilna iniciativa Danes, ki je na svoji spletni strani zapisala, da zgodbe o azbestu v srednji Soški dolini še ni konec. "Srednja Soška dolina dobesedno umira. Za bolnike z azbestozo je dobesedno življenjskega pomena, kakšen zrak dihajo," so opozorili v iniciativi, še piše STA.

Izredno sejo občinskega sveta z edino točko dnevnega reda, to je seznanitvijo s stanjem na področju okolja in zdravja v občini, je kanalska županja Tina Gerbec sklicala v skrbi pred onesnaževanjem okolja. Od pristojnih ustanov je zahtevala verodostojne podatke o tem, koliko je onesnaženo okolje v občini in kako to onesnaženje vpliva na zdravje ljudi.

Zato so na sejo, ki se je začela ob 16. uri, poleg predstavnikov Salonita vabljeni tudi predstavniki ministrstev za zdravje in za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Registra raka RS, Zdravniške zbornice Slovenije in Agencije RS za okolje, kjer poteka postopek predpresoje prošnje Salonita za povečanje količine sežiga odpadkov, še piše STA.