Pred hišo, ki je pristala na Hrvaškem, ima zapornico #video

V Pomurju so družine, ki so po haaški sodbi ostale na hrvaški strani, že odločene, da se bodo preselile v Slovenijo. Na petih od desetih domačij so se po pogovorih z vladno komisijo odločili, da bodo zapustili svoje domove, če med državama ne bo dogovora.

V Mirišču danes živi le še osem domačinov

Povsem drugače pa je v Mirišču, ki je po arbitraži pripadlo Sloveniji. Mirišče je zaselek z nekaj hišami. Nikoli ni bil hrvaški, čeprav so si ga naši južni sosedje vedno lastili. Nekoč je tukaj živelo okoli 30 ljudi, danes je to dom le še osmih domačinov.

"Mi smo bili in smo Slovenci"

Šolo so obiskovali v Sloveniji, a hiše so brez hišnih številk. Voda, elektrika, telefon in tudi poštar so slovenski. "Mi smo bili in smo Slovenci," so tudi sami vedno trdili. To je priznalo tudi arbitražno sodišče. Mirišče je tudi kraj, kjer je Slovenija Hrvaški edinkrat pokazala zobe in na mejo poslala specialne enote, ko so Hrvati na slovenskem ozemlju poskušali graditi cesto.

Razočaranje v Razkrižju

Povsem drugačna pa je zgodba v Razkrižju. V tej občini ob meji je arbitražna razsodba zarisala grenkobo. Odločitev arbitražnega sodišča je tu razočarala deset gospodinjstev oziroma 35 prebivalcev. Gre za domove ljudi, ki so razporejeni posamično v pasu desetih kilometrov ob meji.

Nekateri imajo pred hišami zapornice

Katastrska meja je namreč po arbitraži ostala nedotaknjena in še naprej seka dvorišča in celo hiše ali pa je domačije od Slovenije odrezala z vseh strani. Nekateri imajo pred svojo hišo celo zapornice.

Olga se bi z družino preselila v Slovenijo

Tudi Olga Ščavničar vsak dan večkrat dviguje to zapornico, da se lahko z domačega dvorišča pripelje v Slovenijo. In to ni lahko.

"Zdaj, ko je zelo mrzlo, je zapornica zaklenjena in zamrzne. Ni je mogoče odkleniti. Ko sem šla enkrat zjutraj v službo, sem potrebovala 15 minut, da mi jo je uspelo odkleniti," je razložila Olga. Skupaj z družino je odločena, da se bo preselila iz hiše, ki je ostala na hrvaški strani, a čaka na pomoč države.

Slovenska betonarna pristala na Hrvaškem

Arbitraža je usekala tudi na Hotizi. Meja je po odločitvi arbitražnega sodišča precejšnja težava tudi za betonarno Balažic v Hotizi. Ta je v skladu s katastrsko mejo pristala na hrvaški strani, čeprav so vsi potihoma pričakovali, da bo ta del ozemlja pripadel Sloveniji. Tudi lastniki, ki imajo še vedno izobešene slovenske zastave. Domačini lahko v slovo pomahajo tudi nogometnemu igrišču s slačilnicami na Kapci. Po arbitraži je oboje pripadlo Hrvatom.